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В польских подразделениях пожарной охраны начали раздавать таблетки с йодом

Власти Польши раздают таблетки с йодом подразделениям пожарной охраны

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Власти Польши начали раздавать таблетки с йодом подразделениям Государственной пожарной охраны. О принятом решении в эфире Польского телевидения сообщил замминистра внутренних дел и администрации Блажей Побожи, его цитирует РИА Новости.

По словам Побожи, при определении тех, кому таблетки передадут в первую очередь, Варшава руководствовалась соображениями безопасности граждан, а также приняла во внимание рутинные стандартные процедуры, которые следуют из принципов охраны населения и антикризисного управления.

Побожа указал, что данное распоряжение является «продолжением решений, принятых руководством нашего ведомства» на фоне развития ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он добавил, что в каждом воеводстве способы распространения таблеток с йодом будут отдельно обсуждать вместе с главами органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Одессе врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов ЗАЭС.

15 сентября совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС. Уточнялось, что некоторые страны отказались участвовать в голосовании, а Россия и Китай выступили против принятия документа.

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Варвара Кошечкина
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