Блогерша сделала 14 татуировок на ноге за один сеанс и поделилась опытом

TikTok-блогерша Сэв Регенсбургер нанесла 14 тату на ногу за пять часов

Блогерша Сэв Регенсбургер сделала 14 татуировок за один сеанс и поделилась опытом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @savregensburger, чей блог насчитывает более 34 тысяч подписчиков, рассказала, что записалась на сеанс к тату-мастеру и попросила сделать на ее ноге сразу 14 татуировок. На видео она запечатлела весь процесс нанесения рисунков. На размещенных кадрах видно, что татуировки представляли собой небольшие изображения черепа, рыб, лиц людей, а также облик Медузы Горгоны. «Это заняло пять часов. 14 татуировок за один присест, и вау, оно того стоило!» — подписала девушка ролик и отметила, что самым больным местом для нанесения тату оказалось колено.

Видеоролик набрал 2,6 миллиона просмотров. Подписчики восхитились работой мастера, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Ой-ой-ой, так здорово», «Этот рукав выглядит потрясающе!», «Смотрится отлично. Обязательно хочу что-то подобное!», «Круто! Мне нравится!» — высказывались они.

Ранее в сентябре пьяная блогерша Тейлор Берк набила тату в честь лучшей подруги на отдыхе и пожалела о содеянном. Протрезвев наутро, она осознала, что надпись выглядит не так хорошо, как она ожидала. На размещенных в соцсетях кадрах Берк продемонстрировала нижнюю часть большого пальца ноги, на котором были расположены неровные буквы разного размера.