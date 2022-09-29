Названа стоимость самого дешевого жилья в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде составляет 1,29 млн руб.

Стоимость самого бюджетного жилья в Таиланде составляет 1,29 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию о наиболее дешевых объектах в популярной пляжной стране «Ленте.ру» предоставили аналитики портала Thailand-Real.Estate.

За указанную сумму удастся приобрести объект площадью 32 квадратных метра вместе с ремонтом и мебелью. Квартира расположена в курортном городе Паттайя на улице Тхеппразит.

Вторым по дешевизне объектом тайской недвижимости эксперты назвали лот стоимостью 1,48 миллиона рублей. Его площадь — 30 «квадратов». Новому владельцу квартира достанется в полностью пригодном для проживания состоянии. Объект также находится в Паттайе, в пешей доступности от пляжа Джомтьен.

На третьем месте также оказалась квартира в Паттайе, расположенная в шаговой доступности от пляжа Кози бич. За объект метражом 27 «квадратов» попросили 1,54 миллиона рублей. Всего в сентябре 2022-го на вторичном рынке Таиланда для покупки доступны 306 квартир.

В сентябре специалисты Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Таиланде. По их данным, спрос на приобретение недвижимости в стране за первые восемь месяцев 2022 года гражданами России повысился на 69,79 процента относительно аналогичного периода 2021 года.