Вышел трейлер фильма по мотивам суда между Деппом и Херд

На Tubi вышел трейлер фильма, снятого по мотивам суда между Джонни Деппом и Эмбер Херд

Стриминговый сервис Tubi выпустил на своем Youtube-канале трейлер художественного фильма, снятого по мотивам суда между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд по делу о клевете.

Режиссером картины выступила Сара Ломан, главные роли исполнили актеры Марк Гапка и Меган Дэвис. Фильм выйдет под названием «Горячий дубль: Суд Деппа и Херд» 30 сентября.

Судебные слушания по громкому делу завершились в США 28 мая победой Деппа. Присяжные рассматривали дело в округе Фэрфакс, в штате Вирджиния. Депп подал иск против актрисы Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называла себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, возможно, претерпевала во время брака. В результате суд обязал актрису выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов компенсации.

Ранее сообщалось о том, что о судебном разбирательстве между Деппом и Херд, также выйдет документальный фильм. В него войдут интервью с адвокатом актера, юристами и репортерами.