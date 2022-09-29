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Раскрыта разница в стоимости самостоятельного отдыха за границей и по путевке

АТОР: путешествие за границу через туроператора выходит дешевле, чем самостоятельное

Фото: Phil Mosley / Unsplash

Раскрыта разница в стоимости самостоятельного отдыха на популярных курортах и по путевке — путешествие за границу через туроператора выходит дешевле. Своими выводами поделились эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самые недорогие авиабилеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в период со 2 по 9 октября обойдутся примерно в 88 тысяч рублей в обе стороны на одного человека. Таким образом, только за перелет на двоих туристам придется заплатить 176 тысяч рублей. При этом нижняя планка недельного тура в четырехзвездочном отеле Хургады начинается от 107,3 тысячи рублей на двоих и от 109,1 тысячи — в Шарм-эш-Шейхе.

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Кроме того, выгодные по цене туры предлагаются в Таиланд — путевка на восемь ночей с размещением в гостинице категории три звезды с вылетом 30 октября обойдется от 180 тысяч рублей на двоих. Для сравнения, при самостоятельной покупке только за два авиабилета в Таиланд с багажом придется заплатить 146 тысяч рублей.

Чуть более 116 тысяч рублей на двоих выйдет пакетный тур на Шри-Ланку с проживанием в трехзвездочном отеле и питанием на базе завтраков на восемь дней, в то время как отдельно авиабилеты на остров можно найти от 146 тысяч рублей.

Цена аналогичного пакетного тура с отправлением 8 октября в ОАЭ стартует от 156,4 тысячи рублей на двоих. За два авиабилета при самостоятельной покупке билетов по маршруту Москва — Дубай — Москва придется заплатить 146 тысяч рублей на двоих.

Ранее в сентябре власти Таиланда назвали новую дату отмены всех коронавирусных ограничений на въезд в Таиланд для иностранцев. Таким образом, с 1 октября порядок въезда туристов в королевство полностью вернется к допандемийному.

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Валентина Процкова
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