Юрист назвала важный для оформления отсрочки по здоровью документ

Юрист Коптеева заявила, что при оформлении отсрочки от призыва нужно сделать доверенность

При оформлении отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации по состоянию здоровья важно оформить нотариальную доверенность. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила юрист Анастасия Коптеева.

По ее словам, возможен сценарий, когда люди не успеют сами доказать, что имеют право на отсрочку, и отправятся в войска, но тогда по доверенности отстаивать их интересы сможет другой человек: он сможет вместо мобилизованного собрать необходимые справки и выписки из медицинских карт.

«Необходимо конкретно прописать, что Иванов Иван Иванович доверяет своей супруге (но это не обязательно должен быть близкий родственник) требовать любую медицинскую документацию по федеральному закону “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Лучше это прописать, потому что иногда бывают случаи, когда медицинские организации требуют в доверенности именно конкретное указание, а необходимо помнить, что еще бывает доверенность общего плана», — предупредила юрист.

Также Коптеева отметила, что эту доверенность имеет смысл оформлять на длительный срок и с правом передоверия.

Список заболеваний, при наличии которых человека не смогут призвать в рамках мобилизации, обозначен в постановлении правительства от 4 июля 2013 года в разделе «Расписание болезней».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.