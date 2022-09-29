Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Юрист назвала важный для оформления отсрочки по здоровью документ

Юрист Коптеева заявила, что при оформлении отсрочки от призыва нужно сделать доверенность
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Aleksandr Lupin / Shutterstock

При оформлении отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации по состоянию здоровья важно оформить нотариальную доверенность. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила юрист Анастасия Коптеева.

По ее словам, возможен сценарий, когда люди не успеют сами доказать, что имеют право на отсрочку, и отправятся в войска, но тогда по доверенности отстаивать их интересы сможет другой человек: он сможет вместо мобилизованного собрать необходимые справки и выписки из медицинских карт.

«Необходимо конкретно прописать, что Иванов Иван Иванович доверяет своей супруге (но это не обязательно должен быть близкий родственник) требовать любую медицинскую документацию по федеральному закону “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Лучше это прописать, потому что иногда бывают случаи, когда медицинские организации требуют в доверенности именно конкретное указание, а необходимо помнить, что еще бывает доверенность общего плана», — предупредила юрист.

Также Коптеева отметила, что эту доверенность имеет смысл оформлять на длительный срок и с правом передоверия.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

Список заболеваний, при наличии которых человека не смогут призвать в рамках мобилизации, обозначен в постановлении правительства от 4 июля 2013 года в разделе «Расписание болезней».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Серия взрывов прогремела в Новой Каховке
Спустя сутки после урагана на Кубе не появилось электричество
21-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для журнала
Стало известно о передаче немецких разведданных Украине
В Херсоне произошла серия взрывов
Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров
Союзники в Тихом океане выдвинули претензии США
Юрист назвала важный для оформления отсрочки по здоровью документ
Риск длительного течения COVID-19 научились определять по крови
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.