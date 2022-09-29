В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд
Лимонный сок и сливочное масло делают почти любое блюдо вкуснее, заявили пользователи сети. Секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд они назвали в одном из постов на форуме Reddit.
Одним из самых популярных секретных ингредиентов стал лимонный сок, который также заменяют лимонной кислотой. Его советуют добавлять и в сладкие, и в основные блюда.
Лимонный сок. Добавляю его во все. Если думаете, что из-за него у блюд появляется лимонный вкус, то это не так. Кислота обостряет вкус всего, что вы готовите. Она так же важна, как и соль. Говорят, я делаю лучшее в мире пюре. Они просто не подозревают, что там полно лимонного сока
Сливочное масло также вырвалось в фавориты. Его рекомендуют не жалеть и не заменять маргарином.
Сливочное масло. Все лучше со сливочным маслом.
Среди специй популярны чеснок и ваниль: пользователи сети уверены, что переборщить с ними нельзя.
В соленое кладите вдвое больше чеснока, в сладкое — вдвое больше ванили
Ранее пользователи сети обсудили, что может стать лучшей альтернативой букету цветов для мужчин. По их мнению, это вкусная еда или искренние объятия.