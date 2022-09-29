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В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд

На Reddit заявили, что сливочное масло и лимонный сок делают почти любое блюдо вкуснее

Фото: Shutterstock

Лимонный сок и сливочное масло делают почти любое блюдо вкуснее, заявили пользователи сети. Секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд они назвали в одном из постов на форуме Reddit.

Одним из самых популярных секретных ингредиентов стал лимонный сок, который также заменяют лимонной кислотой. Его советуют добавлять и в сладкие, и в основные блюда.

Лимонный сок. Добавляю его во все. Если думаете, что из-за него у блюд появляется лимонный вкус, то это не так. Кислота обостряет вкус всего, что вы готовите. Она так же важна, как и соль. Говорят, я делаю лучшее в мире пюре. Они просто не подозревают, что там полно лимонного сока

Fobeedoпользователь Reddit

Сливочное масло также вырвалось в фавориты. Его рекомендуют не жалеть и не заменять маргарином.

Сливочное масло. Все лучше со сливочным маслом.

W0rk3rBпользователь Reddit

Среди специй популярны чеснок и ваниль: пользователи сети уверены, что переборщить с ними нельзя.

В соленое кладите вдвое больше чеснока, в сладкое — вдвое больше ванили

AtheneSchmidtпользователь Reddit
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Александра Лисица
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