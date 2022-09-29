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В МФЦ Москвы ответили на слухи о выдаче повесток посетителям центров

В МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток в военкомат посетителям центров

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МФЦ Москвы опровергли слухи, что сотрудники центров госуслуг выдают повестки в военкомат посетителям офисов «Мои документы». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что данная информация является ложной.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в столичных МФЦ всем мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, вручают повестки.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.

Согласно данным госпортала «Объясняем.рф», мобилизации подлежат все граждане России, находящиеся в запасе Вооруженных сил страны. При этом приоритет отдается рядовым и сержантам до 35 лет, младшим офицерам до 50 лет и старшим офицерам до 55 лет.

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Варвара Кошечкина
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