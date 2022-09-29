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В Запорожской области сообщили об ударе украинского беспилотника по ЗАЭС

Глава Запорожской области Балицкий сообщил об ударе беспилотника ВСУ по ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, сброшенный украинскими военными дрон не нанес удар по ядерному реактору ЗАЭС, которому в настоящий момент ничто не угрожает. Он также добавил, что пожарные уже заканчивают тушение возгорания на месте происшествия. «Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — подчеркнул Балицкий.

Ранее глава Запорожской области заявил, что данные о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС не соответствуют действительности. «Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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