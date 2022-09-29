В Энергодаре отреагировали на сообщения о возгорании энергоблока ЗАЭС

Власти Энергодара опровергли сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС

Данные о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре не соответствуют действительности. Таким образом на распространившиеся в сети сообщения отреагировали власти региона, сообщает РИА Новости.

Глава администрации области Евгений Балицкий подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности нет. «Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает», — заключил он.

Информация о пожаре на ЗАЭС ранее начала распространяться в Telegram-каналах. В частности, утверждалось о том, что на одном из энергоблоков зафиксирована «внештатная ситуация», а в направлении станции направились пожарные авто и бригады скорой помощи.

12 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отверг требования Киева оставить Запорожскую АЭС и назвал их абсурдными. Он добавил, что передача объекта под контроль Киеву приведет к необратимым последствиям и создаст угрозу ядерной катастрофы.

С конца июля Вооруженные силы Украины продолжают атаки на Запорожскую АЭС. Обстрелы происходят практически ежедневно, с тех пор как станция перешла под контроль союзных сил.

