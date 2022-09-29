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Путин заявил о готовности Запада поставить под удар любую страну

Президент России Путин заявил, что Запад готов поставить под удар любую страну

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, а также спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Следуя своим целям, западные страны «готовы подставить под удар всех, кого угодно», подчеркнул глава государства. Они пытаются проводить политику диктата, цепляясь за прошлое и придумывая новые проблемы, добавил он.

«Все это мы уже не раз видели», — заключил президент России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги теперь нет. «А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — обратился он.

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Сергей Истомин
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