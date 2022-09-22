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Медведев заявил Западу о выбравшей свой путь России

Зампред СБ Медведев заявил, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет

Фото: Globallookpress.com

Россия выбрала свой путь, обратной дороги теперь нет. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — заявил он.

21 сентября президент России Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Такое заявление Путин сделал после объявления о частичной мобилизации.

Кроме того, глава государства указал, что Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию. По словам Путина, на Западе прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а теперь настало время и России.

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Алина Гончарова
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