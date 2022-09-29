Стало известно о планах открыть зеленый коридор между Россией и Казахстаном

В Казахстане сообщили, что Москва и Астана обсуждают открытие зеленого коридора на границе

Стало известно, что из-за увеличившегося потока людей Москва и Астана обсуждают открытие зеленого коридора на границе между Россией и Казахстаном. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, передает РИА Новости.

«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор», — заявил Жумангарин.

Он подчеркнул, что «это надо делать сегодня, максимум — завтра».

Ранее сообщалось, что с 21 сентября около 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан. За это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.