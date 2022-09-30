НАТО отказалась признавать вхождение четырех субъектов в состав России

Генсек НАТО Столтенберг отказался признавать вхождение четырех субъектов в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказывается признавать вхождение четырех субъектов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей — в состав России. Он сообщил об этом на брифинге, трансляцию которого ведет Deutsche Welle (признан иноагентом Минюстом РФ).

«Россия второй раз силой забирает украинскую землю. Если Россия перестанет действовать агрессивно, настанет мир», — подчеркнул генсек, имея в виду воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. По мнению Столтенберга, сегодняшнее событие — самая масштабная эскалация с конца февраля, когда Москва объявила о начале военной операции на Украине.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, там же в 2014-м состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.