Блогерша показала способ омолодить кожу и вызвала споры в сети

TikTok-блогерша Фабби Сиснерос показала способ омолодить кожу с помощью мази от геморроя

Блогерша Фабби Сиснерос показала способ омолодить кожу и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала тюбик с надписью «Обезболивающая мазь от геморроя». Затем она нанесла его содержимое на область вокруг глаз. «В этом средстве — ботокс», — заявила она.

В свою очередь зрители отметили, что знали о данном лайфхаке ранее, однако отнеслись к нему неоднозначно. «Он действительно работает», «Я его использую, и окружающие спрашивают, почему у меня такая красивая кожа», «Я применяла данное средство в течение многих лет. Мне скоро 51, но с его помощью я выгляжу на 30», «Эта мазь истончает кожу», «Не делайте этого», «Не используйте мазь в течение длительного периода времени или пожалеете», «Она содержит гидрокортизон (гормон кортизола), который истончает кожу, поэтому вас ждет преждевременное старение», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре шотландская блогерша Жасмин Чизвелл показала способ завивки ресниц без щипцов и вызвала споры в сети. Во время нанесения туши она на несколько секунд направила на них струю воздуха из фена.