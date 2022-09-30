«Дочка» «Аэрофлота» получила разрешение на ремонт любых воздушных судов

«А-Техникс» расширила сертификат разработчика авиационных компонентов

Дочерняя компания «Аэрофлота» — провайдер технического обслуживания и ремонта «А-Техникс» — успешно прошла аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21раздел J), который был получен в июне этого года.

Предприятие получило разрешение на разработку и утверждение документации для выполнения нетипового ремонта конструкции любых воздушных судов отечественного и зарубежного производства.

Кроме того, был существенно расширен список систем самолета, на которых провайдер может осуществлять разработку и сертификацию второстепенных изменений (модификаций) типовой конструкции для компонентов II и III класса, разработку ремонтной документации.

К ним относятся компоненты системы кондиционирования воздуха, светотехническое оборудование, окна, двери, люки, тормозные устройства, реверс тяги, обшивка фюзеляжа, аэродинамические поверхности ВС и другие.

Таким образом, на сегодняшний день «А-Техникс» может самостоятельно выполнять полный цикл работ: от разработки и до завершения ремонта или модификации ВС. В условиях санкционных ограничений обновленный сертификат позволит провайдеру оказывать комплексную техническую поддержку авиакомпаниям-партнерам в случае необходимости разработки, утверждения и выполнения ремонтов, не описанных действующей эксплуатационной документацией производителя воздушного судна.

Ранее «А-Техникс» имел право выполнять разработку документации для производства и модификации компонентов III уровня (элементы буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, аварийно-спасательного оборудования и так далее).

«А-Техникс» продолжит работу над последовательным расширением своих компетенций для оказания качественного технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного парка Группы «Аэрофлот» и других российских авиаперевозчиков.