Лукашенко призвал Запад открыть двери Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко выразил готовность поставлять Западу удобрения и зерно

Минск готов вновь начать поставлять Западу минеральные удобрения и продовольствие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости. Однако для этого нужна политическая воля лиц, принимающих решения в Европе и Северной Америке, заметил белорусский лидер.

«Напомню: наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам минеральных удобрений. Без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Открывайте двери, повезем вам продовольствие и зерно!», — сказал Лукашенко.

Ранее он также заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться за несколько дней. Но условие для достижения мира — искреннее желание европейцев.