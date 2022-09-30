Байден рассказал о решении США признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ

Президент Байден: США намерены признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ

Вашингтон намерен признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ, заявил американский президент Джо Байден на совместном саммите США и островных государств Тихого океана, пишет ТАСС.

По его словам, ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Соединенные Штаты стремятся нарастить сотрудничество с расположенными там островными странами и территориями.

«Безопасность на Тихом океане остается для нас столь же критически важной и, надеюсь, для вас тоже. Безопасность Америки и, откровенно говоря, мира зависит от вашей безопасности и от безопасности тихоокеанских островов», — рассказал о решении признать острова Байден.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты считают референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области «абсолютной фикцией» и никогда «не признают претензии России на суверенную территорию Украины».