Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские издатели заявили об аномальном подорожании печати книг

РБК: печать книг в России подорожала на 20-30 процентов с начала 2022 года

Фото: Unsplash

Производство книг в России с начала 2022 года выросло в цене примерно на 20-30 процентов. Издатели испытывают дефицит полиграфических мощностей и материалов, ряд из них задумались о переносе печати в Индию и Иран или отказе от выпуска дорогих книг, сообщает РБК, ссылаясь на представителей отрасли.

Президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что себестоимость печати из-за роста цен на бумагу и типографские услуги к сентябрю подорожала с начала года более чем на 30 процентов. С похожей оценкой выступил директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь.

Материалы по теме:
Банкротство физических лиц. Как обычному гражданину списать свои долги и какие будут последствия
Банкротство физических лиц.Как обычному гражданину списать свои долги и какие будут последствия
17 сентября 2022
Молодость терпит. Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
Молодость терпит.Коронавирус обрушил мировой рынок труда. Почему больнее всего он ударил по молодым?
8 сентября 2022

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов заявил, что актуальная динамика цен на производство книг является «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его мнению, с начала года себестоимость производства увеличилась более чем на 20 процентов.

«Ситуация складывается крайне тревожная. Несмотря на то, что мы живем в цифровую эпоху, в общей структуре книжного потребления доля бумажных книг составляет около 80 процентов», — подчеркнул Новиков. В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что «дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».

В мае сообщалось, что международный производитель бумаги и упаковки продаст заводы в России. Группа Mondi сообщила, что, по их данным, стоимость российских активов компании на 2021 год составляла 687 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет
Российские издатели заявили об аномальном подорожании печати книг
Стало известно число погибших в результате взрыва в Кабуле
Назван способ ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус
Оценена возможность увольнения контрактника после начала мобилизации в России
Названы основные ошибки при оформлении маленькой квартиры
Россиянам рассказали о способах защиты данных в облаке
Секретарь Совбеза Армении посетил штаб-квартиру ЦРУ
Психолог назвала причины влюбленности в женатых мужчин
ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов российских военкоматов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.