ВОЗ: вспышка холеры в Сирии распространяется по стране

В Сирии зафиксировали вспышку холеры, которая активно распространяется по стране и вызывает тревогу, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет издание The New Humanitarian

Источником вспышки — первой за одиннадцать с половиной лет войны в Сирии считается использование зараженной воды из сильно загрязненной реки Евфрат, как непосредственно из источника, так и, как сообщается, из грузовиков, предназначенных для продажи чистой воды.

По мере того, как в Сирии распространяется смертельная вспышка холеры, врачи, гуманитарные работники и гражданские лица на удерживаемом повстанцами северо-западе готовятся к удару, опасаясь, что нехватка чистой воды, стесненные жилищные условия и ограниченные возможности в области здравоохранения обеспечат благодатную почву для еще большего распространения болезни.

Сообщается, что 36 человек умерли и предположительно около 6000 человек заразились холерой по всей стране.

Ранее в ВОЗ были обеспокоены вспышкой оспы обезьян, которой заразились выше 50 тысяч человек в мире. По состоянию на 31 августа известно о 50 496 инфицированных, 16 человек скончались. Больше всего заболевших в США (17 994), Испании (6543) и Бразилии (4693).