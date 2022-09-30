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Депутат Народного совета ДНР рассказала о сроках получения российских паспортов

Депутат ДНР: жители республик получат российские паспорта в течение нескольких месяцев

Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

Жители республик и областей, в которых прошли референдумы о присоединении к Российской Федерации, должны получить российские паспорта в течение нескольких месяцев. О сроках получения документов рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина, передает ТАСС.

«Срок получения паспорта усложняется только тем, что в ходе боевых действий многие теряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого созданы общественные приемные и юридические консультации. Вопрос получения паспорта РФ для всех жителей — это вопрос ближайших месяцев», — сказала политик.

По ее словам, миграционные службы очень заняты из-за большого числа желающих получить паспорта РФ. Более 90 процентов жителей ДНР, проживавших на территории, которая была под контролем республики, уже получили паспорта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями для дальнейшего принятия этих регионов в состав РФ. В документах от 29 сентября говорится, что в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, учитывая волеизъявление жителей украинских территорий на референдуме, следует признать независимость Херсонской области и Запорожской области. Документы — техническая формальность для последующего официального принятия регионов в состав России.

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Анжелика Бережная
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