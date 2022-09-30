Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями. Об этом говорится в соответствующем документе, передает ТАСС.

В документах говорится, что, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, учитывая волеизъявление жителей украинских территорий на референдуме, следует признать независимость Херсонской области и Запорожской области. Документ подписан 29 сентября.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.