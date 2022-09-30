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Кадыров заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Кадыров сообщил, что на Украину отправилась очередная группа добровольцев

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool / REUTERS

Из Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы прошли ускоренную подготовку в Российском университете спецназа и теперь «пополнят ряды многотысячной армии России и вместе с ними победят всеобщее зло». В зону спецоперации бойцов проводили председатель чеченского парламента Магомед Даудов и начальник регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии России Шарип Делимханов.

Кадыров также подчеркнул, что ценности, которые Запад преподносит как прогрессивные, не должны пересечь российскую границу. «Тысячи самоотверженных ребят дают отпор этому мерзкому явлению, поскольку глубоко убеждены, что прекрасные традиции народов России главное ее достояние», — написал глава Чечни.

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Константин Лысяков
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