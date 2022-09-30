Стало известно о риске повреждения энергокабеля взрывами на «Северном потоке»

SVT: Швеция заявила о риске повреждения энергокабеля взрывами на «Северном потоке»

Недалеко от места взрывов газопровода «Северный поток» пролегает польско-шведский электрический кабель Swepol Link. Есть риск, что он мог получить повреждения, заявил электроэнергетический оператор Швеции Svenska kraftnät, пишет SVT.

«Мы не знаем, насколько серьезным был подводный взрыв. Мы проведем замеры в начале следующей недели», — отметил старший вице-президент отдела проектов компании Пер Кварнефальк. Также стало известно, что кабель пролегает в 500 метрах от места одного из взрывов.

В настоящее время кабель отключен, но оператор отмечает важность его сохранения в рабочем состоянии. Без кабеля можно обойтись только маленький промежуток времени, сказали в Svenska kraftnät. Swepol Link ввели в эксплуатацию в 1990-х годах. Он используемая для импорта и экспорта электроэнергии между Швецией и Польшей.

На нитках газопроводов «Северный поток» произошло два взрыва, их общая мощность составила почти одну тысячу килограммов тротила, сообщили датские чиновники. Впервые об утечках газа стало известно 27 сентября, об этом заявили власти Дании и Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны.