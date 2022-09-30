Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций против России

Reuters сообщил о предварительном согласовании ЕС восьмого пакета санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) предварительно согласовали новый пакет санкций против России. О соответствующих договоренностях сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, представители государств объединения обсудили предложение по восьмому пакету санкций против Москвы и согласовали его в пятницу, 30 сентября. Ожидается, что документ примут на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла из России, а также расширить список персональных санкций против граждан страны. Также в ЕС предложили ограничить продажу российским силовикам средств подавления беспорядков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России
МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Черногорию
Россиянин назвал женщин источником всех проблем и получил условный срок
Главком Сухопутных войск оценил российские ОТРК «Искандер-М»
Акции «Газпрома» выросли на фоне сообщения о выплате рекордных дивидендов
Аренда жилья в одном зарубежном городе резко подорожала из-за наплыва россиян
В России заявили о «западном следе» в действиях Черногории
Великобритания предупредила о невозможности менять границы с помощью силы
Мужчина вышел на улицу из-за лая собаки и нашел девочку у себя в сарае
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.