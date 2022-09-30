Страны ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций против России

Reuters сообщил о предварительном согласовании ЕС восьмого пакета санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) предварительно согласовали новый пакет санкций против России. О соответствующих договоренностях сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, представители государств объединения обсудили предложение по восьмому пакету санкций против Москвы и согласовали его в пятницу, 30 сентября. Ожидается, что документ примут на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла из России, а также расширить список персональных санкций против граждан страны. Также в ЕС предложили ограничить продажу российским силовикам средств подавления беспорядков.

