Европа пообещала россиянам новые правила по выдаче виз

Представитель ЕК Мамер пообещал 30 сентября новые правила по выдаче виз россиянам в Европу

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить в пятницу, 30 сентября, обновленные правила по выдаче виз российским гражданам после объявления частичной мобилизации в России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер в Twitter.

«В 14:00 (в 15:00 по московскому времени) выйдут обновленные инструкции по выдаче виз и контролю российских граждан на внешних границах Евросоюза», — пообещал Мамер.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. Ограничение на въезд распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников. В скандинавскую страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.