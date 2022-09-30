В Генштабе предупредили об ответственности за поджоги военкоматов

Генштаб ВС России: поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит до 15 лет

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об ответственности за поджоги военкоматов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные противоправные действия расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Представитель Генштаба отметил, что такие случаи не единичны.

Кроме того, Цимлянский указал на то, что в последнее время участились случаи нападений и поджогов зданий военных комиссариатов, а также запугивания призывников и их родителей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов в Новосибирске. По мнению следствия, поджоги военкоматов он осуществлял по заданию западных заказчиков: искал исполнителей и выбирал цели. Его мотив — устрашения населения и склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фигурант задержан, суд заключил его под стражу. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта».