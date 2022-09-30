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Российский фондовый рынок укрепился после выступления Путина

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2000 пунктов после выступления Путина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов 30 сентября российский фондовый рынок укрепился, поднявшись выше отметки в 2000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи в верхней точке доходил до 2003 пунктов. На пике его рост достигал 3,4 процента. На момент написания материала он снизился до 1955 пунктов, на 0,03 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Лидерами роста стали акции ММК, НЛМК и ПИК, они выросли в диапазоне 4-5 процентов. При этом сильнее всего снизились в стоимости ценные бумаги «ФосАгро», FIXP, «ЭН+ГРУП», «Газпрома», падение составляет от пяти до десяти процентов.

Рынок отреагировал незначительным ростом на выступление президента Владимира Путина в Кремле перед подписанием договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Российский фондовый рынок начал постепенно восстанавливаться после резкого падения 21 сентября, когда президент объявил о начале частичной мобилизации в стране. Тогда индекс Мосбиржи опустился более чем на пять процентов после падения 20 сентября на 8,84 процента. 26 сентября инвесторы продолжили распродавать акции, и индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов, это случилось впервые с 24 февраля.

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Платон Щукин
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