Уехавшие в Грузию россияне описали пробку на границе словами «сущий ад и клоака»

Россияне, уехавшие в Грузию, пожаловались на запах мочи и горы мусора на границе

Семья из Краснодара, уехавшая в Грузию после объявления частичной мобилизации, рассказала о многокилометровых очередях на выезде из страны, описав пробку на границе фразой «сущий ад и клоака». Своей историей россияне поделились с интернет-порталом «93.ru».

По словам Анны Белозоровой, пробка до российского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией растянулась более чем на 17 километров. За пять километров от КПП машины сдвигаются так редко, что в них даже не сидят водители. На этом отрезке пути находятся люди, которые провели в пробке уже около двух дней. «Из лихих ежедневных развлечений тут — посмотреть на пробку с горы, почистить зубы около пробки, постоять в очереди за чаем около пробки, сходить в туалет около затора», — иронически заметила туристка.

Женщина посетовала, что местная инфраструктура совершенно не подготовлена к подобной нагрузке: в селах по пути к границе очень мало продуктовых магазинов, а кафе, в которых можно пообедать, нет вообще. «Почти на каждом шагу чувствуется сильный запах мочи, потому что выбирать место для нужды особо не приходится. Мусорок тоже нет, поэтому обочины обрастают огромными кучами пакетов, — пожаловался она. — Ситуация отягощается тем, что днем на солнцепеке воздух нагревается до 30 градусов, а ночью в горах, наоборот, опускается до плюс восьми».

На преодоление пробки у собеседников издания ушло около пяти часов: половину пути они проехали по встречной полосе на машине местных жителей, заплатив по 10 тысяч рублей с человека, еще половину пути — пешком. «В целом то, что происходит сейчас перед границей, похоже на гуманитарный кризис. Людям в очереди не хватает воды, еды и бензина. Это сущий ад и клоака, и никто не знает, когда это закончится, — высказалась Белозорова и добавила, что из-за эмоционального и физического истощения люди начинают конфликтовать, кричать друг на друга и затевать драки.

После прохождения российского КПП около трех километров идет нейтральная территория по ущелью между скалами, где люди также стоят в пробке. «К этому моменту уже наступила ночь и стало холодно. Я не могла поверить, что это происходит именно со мной. Это жуткие ощущения, будто попал в симулятор апокалипсиса, будто я герой фильма о конце света. Тут же в ночи идут мамы с детьми на руках. В тоннелях крики грудничков кажутся еще громче, и от этого мурашки по рукам, — заключила россиянка. — Это опыт на всю жизнь, который я буду рассказывать своим детям».

Ранее стало известно, что власти Грузии решили ужесточить контроль на границе с Россией. По словам министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе, в Грузии частичную мобилизацию граждан считают внутренним делом России и не видят в этом угрозы военной агрессии для своей страны.