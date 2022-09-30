Врач назвала способную привести к раку печени болезнь без очевидных симптомов

Врач Васильева предупредила, что гепатит B может привести к циррозу и раку печени

Гепатит B — одна из самых известных разновидностей вирусных гепатитов, которая, в отличие от желтухи, способна привести к циррозу и раку печени, предупредила врач-гепатолог, гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталья Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила россиянам все опасности гепатита B и назвала основные отличия этой болезни от желтухи.

Гепатит B отличается от желтухи (гепатит A) тем, что имеет неприятную особенность: он проникает в организм без очевидных симптомов, в большинстве случаев имеет безжелтушную форму и часто становится хроническим заболеванием, что в перспективе может привести к развитию цирроза и даже рака печени, сообщила Васильева.

Из-за гепатита B начинается хроническое воспаление клеток печени, что со временем приводит к их гибели. Соединительная ткань разрастается, развивается фиброз. Конечная стадия фиброза — это цирроз печени, а в некоторых случаях также и гепатоцеллюлярный рак Наталья Васильева Врач-гепатолог, гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника»

При этом заразиться гепатитом B в повседневной жизни довольно просто, отметила гепатолог. Это может произойти через кровь болеющего человека, при использовании нестерильных инструментов, например, при переливании крови, в кабинете у стоматолога, при бритье в салоне или нанесении тату, от матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью. Часто гепатитом B заражают друг друга наркоманы, еще один способ передачи — незащищенные половые контакты, рассказала Васильева.

Среди основных симптомов гепатита B врач выделила:

слабость

ухудшение аппетита

тошноту

боль в правом боку

желтуху (этот симптом возникает достаточно редко; в большинстве случаев гепатит B протекает в безжелтушной форме)

Профилактика гепатита B очень проста. «Надо обязательно соблюдать правила личной гигиены; ходить только в проверенные косметологические клиники, тату-салоны, стоматологические кабинеты; использовать презервативы во время секса; регулярно обследоваться на маркеры вирусных гепатитов. Также нельзя отказываться от вакцинации детей против вируса гепатита B, которая проводится в роддоме на первые сутки после рождения», — рекомендовала Васильева.

В заключение врач добавила, что в настоящее время не существует лекарственной и другой терапии, позволяющей полностью вылечиться от гепатита B. Однако вакцинация поможет предупредить заражение вирусом. Кроме того, у врачей-гепатологов в наличии имеются лекарственные препараты, при помощи которых можно остановить прогрессирование процесса.

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