В Омске прошел спектакль-променад «Град Петров»

В центре Омска прошла премьера спектакля-променада «Град Петров»

В центре Омска прошла премьера спектакля-променада «Град Петров». Об этом пишет «Омск Здесь».

«Отправная точка спектакля — символическое место высадки экспедиции Ивана Бухгольца у Иртышских ворот. По маршруту зрителей провел персонаж в форме военного гарнизона», — говорится в сообщении.

Одним из главных героев спектакля стал фузилер Преображенского полка, луживший в Омской крепости. Зрители погрузились в его историю, узнали о совершаемых им подвигах во времена правления Петра Первого. Гости стали свидетелями рекрутского призыва, попробовали перловую кашу и услышали победный залп.

По словам руководителя проекта, директора Омской крепости Василия Минина, эпоха того времени — эпоха глобальных изменений в стране.

«Военная реформа, проведенная Петром I, изменила историю России. Шла война со Швецией, было противостояние со многими европейскими странами. И если бы наша армия не стала воевать по-другому, то наша страна, скорее всего, была бы другой. Это была глобальная культурная революция, переход на другие рельсы. В этот период начался рекрутский набор в армию. Она начала по-другому комплектоваться, выплачивается жалованье, служба идёт 25 лет. И военный костюм этого периода становится регламентированным. Конечно, есть ещё вольности некоторые. Это все-таки начало униформистики», — рассказал он.

Финальной точкой спектакля стал пушечный залп.