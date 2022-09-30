Кремль поддержал заявившего о перегибах при мобилизации главу Дагестана

Песков поддержал Меликова после его критики о перегибах при мобилизации в Дагестане

Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова после его критики о перегибах при частичной мобилизации в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне глава Дагестана матом отчитал подчиненных, которые допустили нарушения по мобилизации. Он назвал дебилами чиновников за акцию с громкоговорителем в Дербенте. Он показал с телефона распространившееся в интернете видео прямо во время заседания, а затем бросил смартфон на стол. Его возмутило, что из мегафона доносилась информация, которая не соответствует действительности.

«Поддерживаем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о поведении Меликова.

Спецмашину, экипаж которой по громкоговорителю требовал от мужчин явиться в военкомат с документами, заметили в Дербенте 29 сентября. «Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат», — доносилось из громкоговорителей.

Позже глава Дагестана извинился перед жителями Дербента за подобные требования. Кроме того, Меликов поблагодарил тех, кто снял соответствующее видео, а также назвал странным решение, принятое в Дербенте.