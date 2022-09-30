Путин поприветствовал новые регионы фразой «добро пожаловать домой»

Президент Путин обратился к новым регионам фразой «добро пожаловать домой»

Президент России Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном присоединению новых территорий в состав России, обратился к Донецкой и Луганской народным республикам, а также к Херсонской и Запорожской областям фразой «добро пожаловать домой». Его слова приводит РИА Новости.

«Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой», — сказал глава государства.

30 сентября глава государства подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

Кроме того, Путин призвал киевские власти «немедленно прекратить огонь и войну, которую была развязана еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».