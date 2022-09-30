Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети

Блогерша София Липс показала увеличенные губы, и ее раскритиковали в сети

Блогерша София Липс из Великобритании показала увеличенные губы, и пользователи сети сравнили их с вантузом. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Известно, что женщина перенесла операцию по увеличению груди и бразильскую подтяжку ягодиц. Кроме того, она скорректировала внешность посредством инъекций филлеров и ботокса в области лба, губ и щек. Так, на размещенных кадрах британка продемонстрировала, как подносит шприц к лицу. «Мне нравится "растягивать" мои огромные губы», — заявила она.

В свою очередь зрители раскритиковали внешность автора видео. «Выглядит болезненно», «Лучше раствори филлеры», «Губы похожи на вантуз. Просто ужасно, извини», — прокомментировали они.

В августе 22-летняя жительница графства Кент Шанель Чаллакомб, которая увеличила губы пять раз за два года, рассказала о реакции на свое преображение. По словам девушки, родители и близкие друзья негативно относятся к модификациям, из-за чего регулярно критикуют ее при встрече.