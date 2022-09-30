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Полиция Таиланда изъяла крупную партию героина в батончиках

Полиция Таиланда изъяла 152 килограмма героина в виде 400 батончиков

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Полиция Таиланда арестовала наркокурьера и изъяла крупную партию героина. Общая масса находки составила 152 килограмма, вещество было расфасовано в виде 400 батончиков, сообщает газета Bangkok Post.

Правоохранители выяснили, что партия предназначалась для контрабанды за границу. Задержанный 38-летний житель Бангкока Сонтирак Родной обвиняется в незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ. Ранее он отбывал наказание в тюрьме за аналогичное преступление.

В августе стало известно, что в аэропорту Варшавы арестовали 81-летнюю датчанку, летевшую из Африки в Канаду. Ее заподозрили в незаконном хранении героина стоимостью более 515 тысяч долларов. Уточнялось, что она путешествовала из Малави и Кении через Доху и Варшаву. В результате проверки были изъяты пакеты с пятью килограммами героина, спрятанные под ложным дном чемодана.

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Камилла Магомедова
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