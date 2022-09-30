Швейцарский разведчик перечислил выигравших от подрыва «Северного потока»

Швейцарский разведчик Бо назвал США выигравшими от подрыва «Северного потока»

В выигрыше от подрыва ниток газопровода «Северный поток» оказались США. На это в эфире Radio Courtoisie указал бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

Эксперт пояснил, что Вашингтон не скрывал своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой. Также подозреваемыми он назвал Польшу и Украину, которые выступали против газопровода, лоббируя транзит газа через свои территории.

При этом Бо подчеркнул, что Россию следует считать непричастной к взрывам, поскольку диверсия привела к экономическим потерям — длительному прекращению поставок российского газа в Германию. «В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло», — подытожил Бо.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».