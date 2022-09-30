В России зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации

Суд в Петербурге зарегистрировал первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации

Первый в России административный иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован судом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу, 30 сентября, передает РИА Новости.

Иск был подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района Петербурга.

«Административный истец пишет, что 22 сентября прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета. В этот же день, без проведения медицинского освидетельствования или осмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, он был призван и ему вручена повестка для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы на 22 сентября в 16:00», — пояснили в пресс-службе суда.

Истец в Петербурге подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую. Он попросил суд признать незаконным и отменить решение комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.

Также истец настаивает на мерах предварительной защиты в виде приостановки решения призывной комиссии.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.