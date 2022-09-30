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В Японии рассказали о росте тарифов на электроэнергию до 30 процентов

Kyodo: тарифы на электроэнергию выросли в Японии за год на 20-30 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тарифы на электроэнергию для бытового использования поднялись в Японии за минувший год примерно на 20 процентов, для промышленного применения — на 30 процентов, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Весной 2023 года плата за электроэнергию может подняться еще на 20-30 процентов, рассказал он. Политик объяснил это увеличением расходов на закупки сжиженного природного газа и угля, которые государство практически целиком завозит из-за границы.

Нисимура добавил, что японское правительство сейчас экстренно разрабатывает пакет мер, призванных смягчить шок, вызываемый ростом расходов на электроэнергию.

Ранее стало известно, что власти Японии впервые за семь лет намерены объявить режим экономии электроэнергии в зимний период. Граждан страны и предприятия могут призвать разумно сократить потребление электричества.

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Марина Совина
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