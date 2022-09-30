Названы самые модные джинсы для мужчин на осень 2022 года

Gloria Jeans: мужские джинсы прямого силуэта станут актуальны осенью 2022 года

Представители российского бренда Gloria Jeans назвали самые модные мужские джинсы на осень 2022 года.

Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 29 сентября.

Так, в список актуальных фасонов вошли джинсы прямого силуэта, а также посадки slim («зауженные»). По словам экспертов,

наиболее универсальными и практичными являются брюки из плотного денима темно-синего цвета без потертостей. Выбирая последние, специалисты советуют обращать внимание на состав ткани: хлопок с небольшим добавлением полиэстера и спандекса обеспечит посадку по фигуре, но при этом оставит свободу для движений.

Помимо этого, трендовыми станут джинсы модели loose («широкие»), которые подойдут на любой тип телосложения. Лучше всего свободные джинсы сочетаются с удлиненными футболками и оверсайз-худи, считают авторы материала.

В августе стилистка и аналитик моды Элга Хомицка назвала трендовые фасоны джинсов на осень 2022 года. По мнению специалистки, самыми актуальными станут ультраширокие модели из темного денима, которые отсылают к эпохе 1980-х. Эксперт подчеркнула, что такие фасоны порой смотрятся мешковато за счет свободной посадки на бедрах.