Кадыров заявил об освобождении двух российских офицеров из плена
Из украинского плена освобождены два российских офицера. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, военнослужащие долго находились в плену, один из них провел там почти полгода.
«Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым», — написал глава Чечни.
Последний крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках обмена пленными Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.
Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов «Азова». Кроме того, были освобождены десять иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР.