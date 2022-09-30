Кадыров заявил об освобождении двух российских офицеров из плена

Кадыров заявил об освобождении из украинского плена двух российских офицеров

Из украинского плена освобождены два российских офицера. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, военнослужащие долго находились в плену, один из них провел там почти полгода.

«Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым», — написал глава Чечни.

Последний крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках обмена пленными Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов «Азова». Кроме того, были освобождены десять иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР.