В сети опубликовали новую карту России

Журналист Смирнов опубликовал карту России после присоединения новых территорий

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов показал карту России после присоединения новых территорий. Соответствующее изображение он опубликовал в своем Telegram-канале.

На размещенном в сети кадре отображены четыре новых субъекта — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области. «Карта России теперь выглядит так», — указано в подписи к посту.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.