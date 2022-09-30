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Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию

«Ведомости»: Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию, Лондон и ОАЭ

Фото: Leon Neal / Getty Images

Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, пишут «Ведомости» со ссылки на источники. Так, сотрудников увезли в Киргизию и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

При этом большинство сотрудников переехали в Киргизию, из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов. Источники утверждают, что активная работа по подготовке к переезду в Киргизию стартовала еще весной этого года.

Менее популярны (из-за высоких затрат) для релокации направления — ОАЭ и Лондон. Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка. В целом активнее всего такие работодатели переводят своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее сообщалось, что Bank of America, один из крупнейших банков США, начал переводить часть сотрудников из России в Дубай. Также решение о вывозе приняли JP Morgan и Goldman Sachs.

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Платон Щукин
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