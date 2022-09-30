Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых территорий России

Песков заявил, что президент Путин пока не планирует посещать новые субъекты России

Президент Владимир Путин пока не планирует посещать новые субъекты России, договор о присоединении которых был подписан им 30 сентября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока нет [не планирует], пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет», — сказал Песков.

30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

По словам главы государства, жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины сделали свой однозначный выбор. Путин выразил надежду, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, так как это воля миллионов людей.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.