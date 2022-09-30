Лавров назвал целью Запада рассорить постсоветское пространство

Глава МИД Лавров: цель Запада — рассорить постсоветские страны и народы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал целью западных стран «фрагментировать» постсоветское пространство и рассорить страны и народы. Его слова приводит РИА Новости.

«Философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель — рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов», — заявил Лавров.

Самым ярким примером таких действий глава МИД назвал превращение Украины в «антироссийский плацдарм».

Ранее Лавров выразил мнение, что Евросоюз окончательно утратил автономию и теперь несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США.