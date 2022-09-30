Лавров заявил об окончательной утрате Евросоюзом автономии

Лавров заявил, что ЕС несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США

Евросоюз (ЕС) окончательно утратил автономию и теперь несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил «Ленте.ру», что Европейский союз едва ли способен вести независимую от США политику. По его словам, ЕС все больше превращается в политическое объединение с весомой военной составляющей.

В январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что ЕС не станет проводить независимую от США политику, пока связан узами с НАТО. Он отметил, что очень многие решения принимаются «за океаном».