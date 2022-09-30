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Лукашенко прокомментировал диверсии на «Северных потоках»

Лукашенко предрек поток обвинений в сторону Москвы в диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

В ближайшее время на Россию польется поток обвинений западных стран в диверсии на ветках на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его комментарий приводит БЕЛТА.

«Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала — свой газопровод — чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата», — предрек белорусский лидер, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у Москвы есть материалы, указывающие на роль Запада в организации и проведении взрывов на газопроводах. Он назвал произошедшее международным терактом и указал, что при этом Запад предпринимает усилия скрыть истинных организаторов и исполнителей.

Впервые об утечках газа стало известно 27 сентября, об этом заявили власти Дании и Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны.

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Варвара Кошечкина
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