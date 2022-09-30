Шольц и Макрон обсудят присоединение новых территорий к России

Макрон встретится с канцлером ФРГ Шольцем и обсудит ситуацию на Украине 3 октября

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине 3 октября, чтобы обсудить последние события, связанные с ситуацией на Украине, присоединением новых территорий к России и энергетическим кризисом в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудят введение потолка цен на российский газ и двустороннее военно-технологическое сотрудничество в рамках создания стратегической автономии ЕС от НАТО.

Ранее Макрон призвал премьер-министра Норвегии Йонаса Стере увеличить экспорт нефти для борьбы с ростом цен на энергоносители в Европе. Он также положительно оценил усилия Норвегии по наращиванию экспорта нефти, что «способствовало снижению зависимости Европы от российских углеводородов»​​​.