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Определен ответственный за вопросы отсрочки от мобилизации член правительства

Вице-премьер Мантуров возглавил комиссию по вопросам отсрочки от частичной мобилизации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Межведомственную комиссию по вопросам отсрочки для пребывающих в запасе возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Таким образом вице-премьер Мантуров определен ответственным за решения, которые касаются брони от частичной мобилизации для запасников и россиян, работающих в органах власти и стратегически важных организациях.

Кроме того, из состава комиссии исключили вице-премьера Юрия Борисова, занявшего ранее должность главы «Роскосмоса».

Межведомственная комиссия по вопросам бронирования граждан России, пребывающих в запасе, занимается организацией и проведением работ по отсрочке от мобилизации. Все решения, которые принимает комиссия, обязательны к выполнению для органов государственной власти и местного самоуправления.

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Ранее президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. Он подчеркнул, что при проведении призыва были допущены погрешности, которые необходимо исключить.

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Константин Лысяков
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