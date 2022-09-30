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Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед

Матвиенко заявила о приходе восьми сенаторов в Совфед после присоединения новых территорий

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ближайшие дни в Совет Федерации придут восемь новых сенаторов от присоединенных к России территорий. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что решения по новым субъектам будут приняты в оперативном порядке. Матвиенко уточнила, что каждый субъект в Совфеде будут представлять два человека.

«Мы, надеюсь, в ближайшие дни завершим официально положенные процедуры и утвердим их уже решением верхней палаты», — сказала она.

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По мнению Матвиенко, жители новых регионов должны почувствовать, что они в России. Она добавила, что в ближайшее время предстоит восстановить города, разрушенные Вооруженными силами Украины и наемниками, вернуть мирную жизнь, восстановить школы, больницы и создать рабочие места.

Ранее президент России Владимир Путин и главы Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР подписали договоры о присоединении к Российской Федерации. Церемония подписания прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом и Севастополем. В зале, помимо президента и глав четырех регионов, присутствовали депутаты, сенаторы и общественные деятели.

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Анна Щербакова
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