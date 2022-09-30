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Назван максимальный размер выплат по больничным для россиян

Максимальный размер выплат по больничным в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Власти пообещали россиянам в 2023 году увеличить максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством, следует из сообщения Министерства труда и соцзащиты.

В министерстве назвали конкретный пороговый размер выплат по больничным листам — 83 204 рубля в месяц. Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что размеры пособий зависят от уровня заработка застрахованного в предшествующие два года. Он также отметил, что единовременное пособие при рождении ребенка индексируется по уровню фактической инфляции. «Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой единовременная выплата составит 23 011 рублей», — сказал Котяков.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне заметил, что дефицит бюджета страны в текущем году может превысить ожидаемые цифры в 0,9 процента ВВП. По текущему проекту, утвержденному 22 сентября, в 2023 году бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процентов ВВП.

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Платон Щукин
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